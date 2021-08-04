桃園市在三級警戒期間為鼓勵市民待在家防疫，推出假日路邊停車不收費，隨著疫情調降為二級，將於本周六、7日起取消優惠措施，恢復假日停車收費，交通局統計，假日收費車格約有6100格，總計不收費8周，市庫約短收400萬元。

桃園市交通局因應全國疫情警戒提升至三級，在6月12日提供三項路邊停車防疫便民措施，分別為「第三級疫情警戒期間路邊停車格假日免收費」、「確診及居家檢疫或隔離期間車輛免收路邊停車費及拖吊保管費」及「居家檢疫及隔離民眾，路邊停車費延長繳費期1個月」。

隨著疫情警戒調降至二級，交通局也將停辦路邊停車格假日免收費優惠，預計從8月7日開始，取消假日路邊停車免收費的措施，民眾在停車時，記得要繳交停車費，其餘兩項便民措施仍持續。

交通局指出，桃園市路邊停車格型態有3種，分別是周一到周五、周一到周六、周一到周日等3種收費方式，假日要收費的車格大多位於商業區，約占全市總車格4成、6100格，交通局統計，假日若停車不收費，1周約短收50萬元，雖然上周就降級，但仍延續1周不收費，讓民眾有疫情下的「小確幸」，總計停收8周，約短收400萬元。