在宣布雪梨的單日確診數再創新高後，澳洲政府周二表示將進一步強化在該城市的防疫封鎖執法，但拒絕實施宵禁等更嚴厲的措施。

因Delta變種病毒引爆新一波疫情，澳洲這個逾500萬人居住的最大城市已經封城逾6周。周二雪梨公布新增確診病例為343例，較前一日增加66例，再創疫情爆發以來的最高記錄。

雪梨所在的新南威爾斯省亦公布染疫死亡人數增加3人，全都是未接種疫苖的人。

根據雪梨的硬封鎖措施，居民非必要時不得出門，但雪梨的疫情仍持續急升，引發其封鎖措施是否有效的質疑。

新南威爾斯政府對此表示，現在仍可看到大量不必要的人員移動，因此已要求警方加強巡查小型商店的人流管制。該省首席衛生官Kerry Chant在記者會上表示：「我擔心購物中心和場所的群聚情況，有些小型商店爆發群眾感染」。

經濟學家預期雪梨和澳洲第二大城市墨爾本封城，將使澳洲經濟陷入多年來的第二次衰退，預估澳洲經濟將在9月當季陷入萎縮。

澳洲央行8月初宣布其現金利率維持不變，仍為0.1%，而自9月起開始縮減購債規模的決定亦維持不變。會後澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）表示，雖然認為Delta新冠變種病毒對經濟造成的衝擊將是暫時的，但最近爆發疫情料將使經濟復甦中斷，預估第三季GDP將下滑。

澳洲財長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）周二接受媒體訪問時坦言經濟正面臨巨大挑戰，「但我希望人們要有信心、保持樂觀，隧道盡頭終有光明」。