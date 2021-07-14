近日電子股重獲買盤青睞，以貨櫃三雄長榮、萬海及陽明為首的航運族群都出現劇烈回檔，昨三雄同時被打入跌停，今（14日）航運走勢持續疲軟，早盤長榮一度跌停，萬海與陽明也曾出現5%至7%跌幅，引起網友們熱議，有內行網友點出，現在最怕1件事，若資金全流向電子股一去不回頭，後果恐怕不堪設想。

三雄這一波回檔都大跌超過20%，讓不少握有船票的「水手」開始擔心飆漲行情是否就此終結？有內行人點出1關鍵表示，「最恐怖的是資金流向電子股，一去不回頭，這次似乎與5月的回檔不同，當時台積電也跟著跌，但這次換台積電漲，最近市場就是這麼瘋。」

此外，他也點出水手們的最大盲點，就是覺得大人（主力）要拉台股指數一定得靠航運，但其實台積電才是最好拉指數的標的，所以出貨其他個股，「拉台積電的資金成本本來就高，就算小漲2%把你的資金吸走就夠難受了，而且看台股指數是紅的會讓你更不爽。」

貼文一出引起網友們熱議，「真的最怕資金全跑光」、「認同，這周的量很重要阿」、「有想過這種可能，救救航運啊」、「就怕最後利多不漲」、「這禮拜真的有趣了，台股有無限的話題」、「看其他電子尾盤殺成這樣，只旺到GG吧」、「市場雜音太多，全部都在震盪」。

儘管如此，還是有看好航運的網友表示，「跟那些越爛越噴的比，航運股價還真是委屈了，有信心繼續等」、「成本低擺著沒差啦，走勢這麼亂，不要妄動」、「散戶買一兩張的先不用動吧，基本面還是穩啊」、「我猜下周就回去傳產了」、「水手們各自加油啊，我繼續放」。

這一波航運三雄股價大幅回檔，萬海月初創下336元收盤新高後，昨（12日）收盤價只剩258.5元，不到兩周重挫超過23%；陽明在上周四（8日）收在新高216.5元，但昨收盤跌到176元，下跌超過18%；長榮則是在6日以224元改寫收盤新高後被列為處置股，每20分鐘搓合一次，昨股價摔至165元，跌幅逾26%。