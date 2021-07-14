大陸國務院新聞辦14日召開政策例行吹風會，大陸生態環境部副部長趙英民介紹，將於今年7月啟動全國碳排放權交易市場上線交易，目前各項工作已準備就緒。多位大陸金融業人士認為，這也釋放加碼綠色金融部署的訊號，有利完善綠色金融體系建設。結合前期綠色金融評價方案的公佈，碳市場開啟和相關貨幣工具落地，將給商業銀行發展綠色金融帶來新空間。

據大陸央視報導，全大陸的碳市場建設方案，在市場運行初期，只在發電行業重點排放單位間開展配額現貨交易。結合目前實行的碳排放強度管理制度，首批配額分配採用基準法對全國發電行業重點排放單位核發配額。

而目前全大陸的碳市場第一個履約週期（2021年1月1日至2021年12月31日）預分配額已完成下發，預計最終核定配額和覆蓋溫室氣體排放量均將超過40億噸，屆時大陸將成為全球規模最大的碳市場。

此外，目前大陸利用全國排汙授權管理資訊平台，建設重點排放單位溫室氣體排放資訊管理系統，指導推動湖北省、上海市完成全國碳排放權註冊登記系統和交易系統建設任務。下一步，還將穩步擴大全國碳市場行業覆蓋範圍，豐富交易品種和交易方式。