台灣生醫產業併購交易以生技製藥業居多， 2021年上半年生技製藥業交易量明顯大於前2年，前4月的案件數更已和2019及2020年整年度的案件量接近。未來，市場將更快速的成長但也更加的競爭，越來越多台灣企業跳脫過往各自埋首發展、獨佔一方的思維，願意藉由更開放的態度、更多元的策略來「打群架」，透過彼此結盟合作加速轉型升級。

近期引領台灣生醫產業發展的六大併購焦點包括：1.科技業者近年積極跨足生醫領域，整合ICT及生醫技術；2.具技術潛力生技製藥代工、掌握關鍵原料藥及積極進軍國際市場；3.消費者追求健康意識持續提高，業者關注焦點擴及整個大健康版圖，並由台灣延伸至全球；4.再生醫療領域興起，台廠透過併購投資、跨國合資、策略聯盟切入此領域；5.互利共贏台日併購加強企業競爭力：6.生醫業者結盟財務型投資人進行併購投資。

普華國際財務顧問公司執行董事翁麗俐指出，2020年全球面臨疫情變化莫測的不確定性，即使如此，生醫產業的併購活動並未像其他產業般受到影響，2020年下半年併購案件數及金額皆已雙雙回升，充份顯示業者對於透過併購加速取得優質資產的迫切性。2020年前十大交易中有多起併購交易標的為生物製劑廠商，而於遠距醫療、分子檢測及基因治療相關領域亦有具規模的代表性併購案例。

台灣生醫產業要成長茁壯，應利用現有利基及競爭優勢，透過投資併購做為加速器。生醫業者若能「群策群力」結合資源，將有助實現馳騁國際的願景。而大健康產業等新興領域的興起，也將開創更多元的高附加價值。台灣生醫產業在變化莫測的市場環境中展現了高強度的韌性，相信未來的發展必定指日可待。