台64線公路閘道口10車追撞 1命危卡車體2輕傷 12:042021/07/14 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台64線公路閘道口10車追撞 1命危卡車體 2輕傷。(戴上容翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 八里區台64線公路下商港路閘道口今日10時許，發生10台汽車、大卡車連環碰撞事故，現場車體零件散落一地，2台砂石車擠壓1台小貨車，1貨車下方又壓著一輛黑色小客車，警消趕赴現場救援，目前1人命危仍卡在車體中、2人輕傷已赴淡水馬偕醫院救治，警方已到場交通管制，救難人員仍在持續救援中。 台64線八里匝道10車撞成一團 1命危2輕傷救援中 國1造橋段4車暗夜連環追撞 3人輕重傷 #10 #車體 #台64線 #閘道 #輕傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情三級警戒車流減少 雲林死亡車禍卻激增 10:402021/07/14 寶島 疫情車流少車速變快 歸仁警加強測速取締 11:022021/07/14 社會 不需屈就入門車格，2021 Luxgen U6 GT 藍調倍適版 15:402021/07/14 汽車情報-新車試駕 節省15分鐘 台鐵沙崙直達南科站有譜 17:382021/07/14 寶島 環評大清案 興達電廠更新、高雄捷運黃線4案全通過 17:552021/07/14 財經 南警六分局公布轄區測照路段 提醒民眾顧安全保荷包 17:492021/07/14 寶島 航運、鋼鐵一場殺戮後 散戶挖下一波賺錢股 05:112021/07/14 財經 微解封 到宜蘭避暑「森」呼吸 10:262021/07/14 生活 驚悚影片曝光 台64砂石車撞9車 小車駕駛成「夾心」慘死 19:462021/07/14 社會 北市5確診者足跡曝光 曾搭3路線公車 逛遠百、東湖市場 09:482021/07/14 生活 台積電尾盤拉高漲近1％ 長榮跌停 台股翻黑收盤小跌1點 13:462021/07/14 財經 社會熱門新聞 婦想念女兒獨闖車站迷路 警一查身分驚呆：簡直活歷史 - 社會 孝女全裸躺神桌下36天為母祈福 乩童狂摸扯：不然媽媽沒救 - 社會 苗栗男遭恐怖白雷擊斃 警疑「藍芽耳機」成禍根 - 社會 男夜闖閨房欲硬上 她靠沙拉油抹下體草草了事逃命 - 社會 苗栗男遭雷劈「從耳入右腳出」 醫曝雷擊傷況 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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