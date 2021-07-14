八里區台64線公路下商港路閘道口今日10時許，發生10台汽車、大卡車連環碰撞事故，現場車體零件散落一地，2台砂石車擠壓1台小貨車，1貨車下方又壓著一輛黑色小客車，警消趕赴現場救援，目前1人命危仍卡在車體中、2人輕傷已赴淡水馬偕醫院救治，警方已到場交通管制，救難人員仍在持續救援中。