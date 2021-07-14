前總統府發言人丁允恭今(14日)上午開車與騎士發生擦撞，現場酒測值0.23，涉及公共危險罪遭警方移送法辦。丁允恭受訪時表示，對受傷者很抱歉，自己主動報警，一定會負起責任。該案引發網友討論，直呼現在正在3級封鎖期間，八大行業都沒有開門，自己喝還能夠喝成這樣真是不簡單。
丁允恭上午8時許開車經過高雄市復興路與成功路口時，與一名機車騎士發生擦撞，騎士手腳受到輕傷，警方獲報到場後，丁坦承昨晚有喝酒，經現場酒測值0.23，騎士送醫後無大礙，丁允恭則依公共危險罪嫌送辦，目前警方還在釐清車禍原因。
該案件引發網友討論，臉書粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」就發文表示，丁允恭真的很不簡單，現在適逢三級警戒，各地的八大行業都沒有開門，能夠在家喝到酒駕真的很厲害。
而在網路論壇PTT也引來眾多網友討論，紛紛表示「又是你」、「證明綠共發言人酒駕定律」、「車位有沒有黏黏的」、「這個人自身的管理好差勁啊」、「升官前置作業完成」、「笑死，民進黨真的物以類聚」。
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