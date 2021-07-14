前總統府發言人丁允恭今(14日)上午開車與騎士發生擦撞，現場酒測值0.23，涉及公共危險罪遭警方移送法辦。對此，台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗想起先前丁允恭爆發性醜聞時，行政院長蘇貞昌曾替他緩頰，並反酸，變成這樣的小人，有再多的才華有何用？
前總統府發言人丁允恭上午8時許開車經過高雄市復興路與成功路口時，與一名機車騎士發生擦撞，騎士手腳受到輕傷，警方獲報到場後，發現肇事駕駛竟是前總統發言人丁允恭。
丁允恭坦承昨晚有喝酒，經現場酒測值0.23，騎士送醫後無大礙，丁允恭事後遭帶回復興路派出所接受偵訊，遭依公共危險罪嫌送辦，目前警方還在釐清車禍原因。而他受訪時表示，「昨晚小酌，今天我真的不知道睡一覺起來酒精還沒退，他對受傷者很抱歉，自己主動報警，一定會負起責任」。
楊植斗今在臉書上表示，早上傳出酒駕傷人，丁允恭是徹夜狂歡？同時，他也回想起，先前丁允恭爆出性醜聞時，蘇貞昌曾替他說話，「丁允恭是有才華的年輕人」丶「我覺得好可惜」，對此他忍不住直言，「若不能持守正道，變成丁允恭這樣的小人，有再多的才華又有何用？」
網友們也留言回應，「微酒駕？適度酒駕？管不管的了你小弟是你的事。但是酒駕就是大家的事」、「品德操守永遠最重要」、「希望騎士平安，酒駕零容忍，公眾人物以身觸法更不應該」。
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