「世界球后」戴資穎昨（19日）代表中華隊前往日本參加東京奧運，因在IG限時動態曝光搭乘經濟艙、入住三星級飯店的照片，引爆民眾怒火，行政院長蘇貞昌更為此在24小時內3度道歉。此事也在網路上引發網友熱議，不少網友都感到十分傻眼。

針對此次奧運搭機風波，蘇貞昌19日在臉書上發文道歉，他指出，發生讓相關行政人員搭乘商務艙、而選手搭乘經濟艙一事，思慮顯有不周，他要向所有奧運代表團選手致歉，並待奧運結束後，他也會請教育部提出檢討報告，追究該追究的責任。

蘇貞昌今日上午受訪時，再度就此事向國人道歉，他表示，「這樣不好、不對、很對不起、很不會安排」，相關負責官員當然要負責任，但現在正在前線打仗，這時候要全心全力爭取勝利，至於該追究責任，回來對相關官員會查究。

之後，蘇貞昌在今日下午又在臉書上發文，「這次在奧運國手前往東京的旅程上，政府有安排不當的地方，我要再次誠摯地向每一位選手致歉，每一個國手都承載國人的期待，都為了讓世界看見台灣而拚鬥。我們這個時候要全心全力爭取勝利，也希望國人同胞給選手們加油」。

此事也在PTT上引發網友熱議，「疫苗的事情有這種態度嗎」、「把所有選手跟高官住的的用的交換呀」、「不是管不到嗎？」、「一堆人死不道歉，弄到小戴馬上出來汪汪叫」、「真的只有輿論打到自己身上才會有反應耶」、「下跪磕一千個響頭再說」。

也些網友更痛批，「道歉有屁用，如何保障未來不再這樣？」、「除了假惺惺道歉 還會幹什麼？有政府會道歉」、「反正只會道歉，我也能當院長」、「道歉會不會？心口不一？」、「疫情道歉幾次」、「道歉不痛不癢，反正下次再被發現再道歉一次」、「真的無言，什麼時候為了防疫道歉過？」