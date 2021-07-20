東奧選手坐經濟艙 蘇貞昌痛心致歉「很不會安排」：最不該的是官員坐商務艙

中華代表團出征東京奧運，羽球世界球后戴資穎因PO文表示「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，並曝光下榻飯店照片，引發一連串爭議，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都為此道歉。蘇貞昌今（20）日受訪時強調，針對相關人員會追究責任。

蘇貞昌指出，總統和他都不可能去看飛機座次表，但發生這種事，兩人在第一時誠摯道歉，他也在第一時間打電話詢問戴資穎，是否有其他需要改善的？但她說一切都還好。

蘇貞昌也提到，自蔡英文上任，過去兩年多以來，為讓台灣體育選手有更好環境，真的用盡心力，也編了60多億整建左營訓練中心，為此次東奧客製化、為每位選手服務，包括教練、陪練員，甚至按摩員，都做最好安排。

蘇貞昌說，此次不只是商務艙，甚至包下整架飛機，原本一切美好，昨天還親自送機，因要配合相關規定，若有任何人確診，前後左右的選手就不能參賽，所以就排在比較寬的地方，雖立意良善，但也應該跟選手一個一個好好說明，並且取得諒解跟同意，如果不能這樣，「該訂另外飛機商務艙就商務艙，最不該的是，官員不應坐進去商務艙，我非常痛心，也誠摯向選手、國人同胞說這樣安排不好、不對，我們很對不起，很不會安排，相關官員當然要負責任」。

此時，台灣選手在前線打仗，蘇貞昌也希望國人同胞給選手加油，贏得最好成績；至於該追究的責任，回來都會查究。而有關住宿問題，他表示，體育署官員都住在選手村。