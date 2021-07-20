東京奧運國手昨日出發至日本準備參賽備戰，未料體育署竟安排百來位選手坐經濟艙，讓體育署副署長洪志昌等36名官員坐商務艙，引起輿論譁然，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌等大小官員也紛紛出面道歉。不過，前立委林濁水發現，幾十年來終於見到藍綠有志一同要追究一件事情，忍不住直言太神奇了。

林濁水今(20日)在臉書上表示，2016年蔡英文總統說，下一次東京奧運一定讓選手與教練坐商務艙，「只是選手與教練都坐頭等艙是國際慣例？或至少大美帝國都這樣做？」縱使中華民國台灣和大美帝國畢竟不同，中華民國總統說了，在防疫的狀態下，也不允許做緊急應變？閣揆說一定要追究。

林濁水直言，「太神奇了！幾十年來終於見到一次藍綠政界大人物，立委、名嘴，都那麼慷慨激昂，都那麼有志一同地要追究，氣氛簡直是2018關西機場淹水事件舉國上下一致追究駐日外交官的翻版」，至於要追究什麼，林濁水則感到很疑惑，「一個小小又小小的防疫官？追究居然不知道2016總統講過什麼話？追究防疫專業為什麼可以不向政治正確低頭？」

此外，從昨天到現在，行政院長蘇貞昌也為此次東奧搭機風波，在24小時內3度道歉，他今天在臉書上表示，「這次在奧運國手前往東京的旅程上，政府有安排不當的地方，我要再次誠摯地向每一位選手致歉。每一個國手都承載國人的期待，都為了讓世界看見台灣而拚鬥。我們這個時候要全心全力爭取勝利，也希望國人同胞給選手們加油」。