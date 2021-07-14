獅頭山公園步道13日起開放。（金山區公所提供）

獅頭山公園步道13日起開放。（金山區公所提供）

中央流行疫情指揮中心宣布7月13日有條件鬆綁戶外場域，新北市金山區獅頭山公園昨日起開放遊客中心及園區步道提供市民遊憩，開放首日即有近80人入園，為保持遊客戶外低密度活動，園區目前除步道開放外，周邊獅頭山停車場、涼亭、廣場、花架迴廊及通往封閉區域步道仍為管制封閉，呼籲遊客在未開放前勿強行進入。

金山區長廖武輝表示，全國疫情警戒三級延長至7月26日，金山區各熱門景點持續封閉，配合北觀處唯一開放的為獅頭山公園步道，獅頭山公園不管是遊客或在地區民，在疫情期間以前都是熱門的景點，不管是晨間運動或傍晚休閒運動都非常多人，防疫期間大家都非常配合管制措施，昨日開放首日約有80位遊客，預計這周末會加強人流管制及群聚狀況巡查，呼籲欲前往的民眾做好防疫措施務必配戴口罩。

金山區公所表示，遊客仍須嚴守防疫規定及保持社交距離，全程須佩戴口罩並維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離避免群聚，以保障自身及其他遊客防疫安全，因水域遊憩活動目前尚未開放，獅頭山公園周邊中角灣衝浪中心、中角灣、金青沙灘等海岸景點仍未開放，相關管制區未來將滾動式調整開放時間。