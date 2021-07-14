疫情警戒期間宗教場所暫停所有活動集會，除不少廟宇香油錢掛零外，許多教會也面臨經濟上的挑戰，平鎮浸信會執行牧師黃祈翰指出，桃園地區教會至少有50間以上小教會運作艱難，且數字恐怕只會更多不會減少。

疫情警戒，宗教場所暫停活動集會，黃祈翰指出，桃園多數教會為信徒人數落在20至50的小教會，奉獻本來就不多，且疫情前不少教會在維運上即呈「月光」狀態，然疫情爆發後，資源不足的教會衝擊更勝大教會，並指出在大桃園基督教聯盟中的100多間教會裡就有近50間教會運作舉步維艱，甚至有牧師無薪可領，情況堪憂

有牧師表示，教會運作穩定性深受信徒、牧師性質影響，有的教會信徒以外籍勞工為主，有的則以打零工為主，奉獻收入不高，且非所有教會都有大教會的支援，這都影響奉獻收入的穩定，也指出許多小教會牧師年紀老邁，疫情期間線上直播成了極大障礙，大桃園基督教聯盟主席黃炯榕坦言，受疫情衝擊，「教會關門」的狀況是有可能發生的。

疫情期間有關教會或牧師的紓困，桃園市民政局經向中央洽詢後表示，雖本次紓困方案發放原則並未排除宗教人士，只要符合資格者即可申請，但民政局指出，由於勞動部定義「工作」為「提供勞務而獲取報酬」，因此如果宗教人士平常以接受捐贈維生，並不符「工作」定義。

民政局也進一步補充，如果是過團體生活的宗教人士，所得須上繳給宗教團體，再由宗教團體統一使用、分配者，社政單位難認定其個人是否受到疫情影響，故此該宗教人士狀況不在紓困範圍內。