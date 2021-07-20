戴資穎讚賞飯店地點。（摘自IG）

對於19日接連引爆的經濟艙與3星飯店事件，戴資穎本人20日在IG發出限時動態，她寫道：「早安，謝謝大家的關心。可以住在離場館近的地方，省去搭車的時間，獲得更多的休息時間，是非常好的事情。選手村離球場50分鐘，但現在住的地方離場館只要10分鐘，不管賽前賽後都可以以有更多的時間休息去準備比賽。早上要開始訓練，加油。」

戴資穎的父親也在稍早時感謝體育署，因為他們特地選擇距離球場最近的飯店，增加選手的休息時間。畢竟運動員不是去東京度假享受的，更要緊是盡力減少舟車勞頓與塞在車上的折騰。

一般選手被安置在選手村，但馬上有比賽要打以及在比賽期間的選手被東京主辦方允許另找接近賽場的飯店，羽球的場地位於市郊，畢竟不是位於市中心的飯店，戴爸同意減少車程為第一優先，感謝體育署的用心。2016年里約奧運，中華跆拳道代表隊就有過選手村距離賽場太遠，但是比較近的飯店已經客滿訂不到的困擾。

另一方面，台灣桌球五朝元老莊智淵平安到達東京的選手村，19日晚間在臉書上傳「微開箱」選手村房間與餐廳的照片。為了防疫他可是全副武裝，口罩、護目鏡、手套全上，回到房間才敢脫下。從他的照片可以看出，選手的厚紙箱單人床相當小，高大一點的人睡起來恐怕不十分舒適。