對於19日炸開的奧運選手經濟艙事件，超馬好手林義傑當日晚間以「報告總統」在臉書發文，直指「道歉不能解決問題」，他尖銳批評這些只會狂罵體育署的立法委員從沒有檢視過立法問題。林義傑認為真正的核心問題在於「體育署、單項協會、運動員之間沒有建立正當的法律關係」，在缺乏契約保障下，各方的權利義務自然一團亂。

拿憲法來比喻工作權，在台灣，每四年能夠代表參加奧運選手，在我國人口數上是非常非常特殊的人，如果跟法官人數比起來，要少數倍，當法官都能在憲法的保護下行使權力時，運動員被各位大人說神聖的使命工作，難道不比法官神聖的司法獨立性？！ 是！這個比喻誇張，但是，法官能讓全世界看到，當升起我國IOC所認定的大會旗幟，唱起我會歌時感動地流出眼淚？一個運動員培養不比法官少，而且社會地位與尊重感在國際上也絕不比較低。 回到正題，如果我們體育署還是放任協會以「無名契約」非典型契約模式，來做單方面「意見調查表」替代「奧運代表委任契約」，而忽略選手與協會、體育署三方的權利義務，這件事永遠都會存在，而且每四年就會循環一次。」

大意是說，根本原因是台灣長期漠視運動員，立法院沒有正確界定選手、協會、體育署的三方關係，導致每幾年就會爆出類似的事件。「狂幹罵的委員們你們真有檢視過體育立法問題？你們才是讓這件事情發生的始作俑者。不要馬後砲來檢討體育署。」他另外指出國光獎金的門檻設定太高，「國際賽事有這麼好拿前三名？能夠拿到的青春有幾年？」

在比較重視體育的國家，例如英國對於傑出運動員的表揚不遺餘力，近年獲頒「爵士/女爵」頭銜的包括足球、賽車、田徑、橄欖球、英式籃球、網球、帆船各領域的選手。網友譏諷：「在台灣只會用愛國情緒來勒索運動員。」