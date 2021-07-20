美國男籃隊20日宣布後衛拉文(Zach LaVine)遭到「COVID-19健康與安全協議」隔離，不會隨隊前往東京！如果可能，他們希望拉文在隔離結束後自行飛往東京，這樣一來已經讓他損失一些練球的時間，他是NBA場均27.4分的猛將，亦是兩屆灌籃大賽冠軍。目前不清楚拉文是否染病，他的狀況只是處於「高度警戒」，也可能是密切接觸過患者，但美國隊沒有找人替換他。

美國隊先前替換掉了後衛畢爾(Bradley Beal)與前鋒洛夫(Kevin Love)，畢爾在7月15日遭到「COVID-19健康與安全協議」隔離，16日就宣布他被換下。同時前鋒葛蘭特(Jerami Grant)也因為預防緣故遭到政策隔離，美國隊還取消一場熱身賽，葛蘭特最後篩檢陰性成功歸隊。洛夫則是因為右小腿傷勢未癒，在17日退出國家隊。

前鋒凱爾登強生(Keldon Johnson)、中鋒麥基(JaVale McGee)兩位NBA球員補進美國隊。不過畢爾本季在NBA巫師隊是場均31.3分的超級得分手，全聯盟僅次於柯瑞(Stephen Curry)，凱爾登強生則是場均12.8分、麥基7.3分的戰力，說起來美國隊仍是損失了不少。

除了男籃隊，美國網球女將高芙(Coco Gauff)賽前被篩檢陽性而直接退出，還被媒體藉她的名字寫成「CO-COVID」。美國女子體操隊有一位參賽者在日本被篩檢出COVID陽性，姓名未公開，只知她是未滿20歲的選手，可能因此無法上場。