東京奧運桌球林昀儒／鄭怡靜勇奪桌球混雙首面銅牌，29歲的鄭怡靜回首選手路的起伏百感交集，賽後激動落淚，更期許他和「小林同學」東奧的合作只是開始，未來還想打好幾屆奧運。

賽後記者會上鄭怡靜入度哽咽，但都忍住淚水，她笑說：「本來要大哭了，但看到一向冷靜的林昀儒，淚水就又收回了。真的很感謝我的搭擋小林，贏球當下我很想抱他一下，但他太害羞竟然拒絕我，只跟我擊拳慶祝。」這樣一熱情一冷靜的互補組合，成了台灣桌球混雙穩定的力量。

鄭怡靜補充，林昀儒雖然才19歲，但一直以來面對比賽都非常冷靜，不過這次參賽小林也開始變得更加展現情緒，鄭怡靜說：「從第1場小林就開始會喊聲，我覺得這樣挺好的，比賽中他不時會跟我互相堅定相視，我可以感覺到他心裡是很興奮，想拿下比賽勝利的，不過比賽中他都會先放下情緒，沈著去應付。」

雖然年紀相差10歲，合作過程中鄭怡靜會分享經驗，場上冷靜的小林則會多主導一些策略，鄭怡靜大讚搭擋球技非常頂尖，不用她多置喙，有不同想法都可以跟小林溝通，讓鄭怡靜期待說：「我覺得我們的搭配只是開始，不只兩屆，我還想打好幾屆奧運！」

桌球第一個項目混雙就贏得獎牌，鄭怡靜和林昀儒認為是好的開始，接下來單打、團體賽繼續努力面對每一場挑戰，期許爭取更多佳績。