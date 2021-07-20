50歲女打疫苗前突癲癇 反覆3度發作才願送醫 10:592021/07/20 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市蘆竹區大竹國中疫苗接種站20日上午10時許，1名年約50歲女性到接種站，尚未施打疫苗時癲癇發作，但因仍有意識，該女原先堅持不送醫。（非當事人，本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市蘆竹區大竹國中疫苗接種站20日上午10時許，1名年約50歲女性到接種站，尚未施打疫苗時癲癇發作，但因仍有意識，該女原先堅持不送醫，爾後反覆發作3次，最後由錦興里長林延珠陪同回家。 據了解，該女在大竹國中接種站準備填寫資料時，突然抽搐癲癇發作，該女並表示他患有癲癇病史，當場敏盛醫護團隊在場協助，但該女堅持不願送醫，坐在椅子上休息時又再度發作，反覆發作3次，最後由錦興里長林延珠陪同回家。 藍委偕同專家齊呼 大專教職員開學前打疫苗 質疑高端EUA黑箱 江啟臣11點赴北檢告發失職官員 #發作 #送醫 #反覆 #50歲 #癲癇 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 20分路程2分鐘抵達 1歲嬰休克警鳴笛開路急飆搶回一命 11:172021/07/20 社會 率先喊買疫苗 林明溱批中央挾怨報復 04:102021/07/20 地方新聞 飛高風險國家機組員 明起嚴管14天 04:102021/07/20 生活新聞 日本拍板 放寬12歲以上施打莫德納疫苗 10:372021/07/20 國際 苗栗工廠氨氣鋼瓶爆炸 釀1死2傷 04:102021/07/20 地方新聞 香腸伯無罩抽菸掛「拎刀西郎」招牌 出沒地曝光民眾嚇壞 11:182021/07/20 社會 爆乳應召美魔女打5折賣 少年仔連戰兩回合警笑：真勇 12:492021/07/20 社會 高雄暴雨婦人涉水遭電暈命危 這元凶測出漏電175伏特 10:062021/07/20 社會 南非男足染疫 女網高芙確診退賽 04:102021/07/20 運動天地 金控發債急凍 上半年僅175億 04:102021/07/20 金融．稅務 柯拋混合上課 老師家長崩潰 04:102021/07/20 地方新聞 生活熱門新聞 直播》新增18例本土確診 再添4人死亡 - 生活 烟花颱風登陸可能性高 全台風雨時程出爐 2地區最劇烈 - 生活 網曝這個年齡層恐只能打高端 嘆：未來出國機會渺茫 - 生活 疫苗接種遇颱風假怎麼辦 陳時中說明「停打標準」 - 生活 高端疫苗審查未全程錄影引爭議 陳時中解釋 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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