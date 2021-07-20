桃園市蘆竹區大竹國中疫苗接種站20日上午10時許，1名年約50歲女性到接種站，尚未施打疫苗時癲癇發作，但因仍有意識，該女原先堅持不送醫，爾後反覆發作3次，最後由錦興里長林延珠陪同回家。

據了解，該女在大竹國中接種站準備填寫資料時，突然抽搐癲癇發作，該女並表示他患有癲癇病史，當場敏盛醫護團隊在場協助，但該女堅持不願送醫，坐在椅子上休息時又再度發作，反覆發作3次，最後由錦興里長林延珠陪同回家。