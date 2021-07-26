疫情下台灣最美的風景，新竹科學園區疫苗接種站不僅有身在異鄉的法國人站出來當志工，和台灣志工並肩一起守護台灣人，志工中在醫師看診區服務的李佳璇（38歲），今年5月帶著兩個孩子從美國回台「過暑假」，雖然遇上疫情搗亂，卻因婆婆鼓勵，加入第一線當起志工，也開啟她最有意義的「熱血暑假」。

「是我的婆婆鼓勵我當志工的！她說她來照顧小孩，我來當志工。」李佳璇語帶驕傲地笑說，婆婆看到志工招募的消息很心動，卻礙於55歲以下的年齡限制，轉而鼓勵她這個媳婦做好事。

李佳璇本來是帶小孩回台灣過暑假，沒想到婆婆主動提出「小孩我來帶，你去當志工」。（圖／李佳璇提供）

「我想到自己已經打完疫苗，身體健健康康，真的最適合到第1線幫忙，便一口答應婆婆，我在美國的老公也很支持。」近2個多月來的「志工日」，李佳璇每天清晨7點起床，迅速梳洗後就趕往施打站，中午再回家接手照顧小孩，讓婆婆可以稍作休息，婆媳倆合作無間。

「我們住在美國加州，之前當地疫情嚴重到封城，相較之下，我覺得台灣還是比較安全。」李佳璇說，她和孩子將在8月底返回美國，一定會當志工當到離台前的最後1天，「這暑假我收穫最多，助人的感覺真好！」

目前新竹市設置9個臨時性疫苗施打站，預計開設到8月底，每個施打站的醫護和志工等工作人員共約50人，採行上午、下午2班制，每個施打站會根據每天預約接種民眾人數增減志工，目前新竹市仍持續招募志工，希望更多有「志」之士挺身而出，一起守護台灣、守護彼此。

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