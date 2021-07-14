新北市鶯歌清潔隊資收廠長年隱身在國道1號高架橋下，100多位隊員出勤用餐、機具進出都必須待在橋底，環保局計畫將回收廠遷往陶博館二期工程用地，興建4840坪的「鶯歌區清潔隊工作場區」，預計2023年完工。（蘇泓欽提供）

新北市鶯歌清潔隊資收廠長年隱身在國道1號高架橋下，100多位隊員出勤用餐、機具進出都必須待在橋底，不少隊員反映吃飯都會有髒水、灰塵滴入便當，環境髒亂。環保局2016年與文化局協商，計畫將回收廠遷往陶博館二期工程用地，興建4840坪的「鶯歌區清潔隊工作場區」，預計2023年完工。

新北市議員蘇泓欽表示，鶯歌清潔隊從80年代就座落在環河路高架橋下，清潔隊停車場、員工備勤室及其他作業都在橋下進行，隊員多年來頻頻反應工作環境不佳，不僅過於陰暗潮濕，有時吃飯吃到一半，橋上還會有髒東西掉落，長期下來對隊員的身心都有影響。

蘇泓欽說，父親蘇有仁擔任議員時就積極尋覓乾淨、明亮的用地，希望改善清潔隊員的工作環境，雖然橋下場地是高公局所有，但仍在2017年與環保局協調，爭取環河路與尖山路101巷閒置的陶博館二期用地，建置新的鶯歌區域性資源循環中心。

環保局表示，市府2019年辦理陶博館二期土地使用分區變更，新用地工程分為二期進行，第一期工程為鶯歌區清潔隊工作場區，如資收作業場區、洗車區及地磅區等，已在6月底完工，現正辦理驗收；第二期工程將施作清潔隊辦公廳舍，目前正在規畫設計階段，預計2年後完工啟用。

環保局補充，新用地完成後，將與高公局討論高架橋下原址的空間用途。