國內疫情逐漸趨緩，新北市從5月15日起進入三級警戒滿2個月以來，今日首度出現「清零」。新北市長侯友宜表示，扣除居家隔離新轉陽的2人，新北市經過兩個半月回歸「0確診」，媒體人韋安直言，疫情期間，侯友宜在新北市做了三件事，顯見「溫度決定一切」。

韋安今(14日)在臉書貼文表示，侯友宜市長在過去疫情爆發期間，做了3件「暖舉」。

第一，侯友宜到火葬場，為染疫而亡的新北父兄，最後孤單的一程送行，表達哀思與追悼。為自己無法救護市民，而自責落淚。

第二，新北市第一個為染疫往生者家庭，頒發10萬元慰問金。

第三，大疫當前，最苦難的是弱勢家庭。新北市加碼為弱勢家庭的孩童，提供「救命餐」。18歲以下有緊急需求的孩童免費餐點，疫情期間「加倍取餐」、「餐食外帶」服務，一餐80元額度加倍到160元。並且從寬認定、放寬至0到6 歲孩童同樣適用。6月份，有需求的新北孩童到四大超商取餐4664人次，八方雲集876人次。

韋安認為，正因為一個侯市長的「溫度」，帶動了一個城市的溫度，善念和慈悲在社會中流轉。讓他覺得，原來政治其實很簡單，只在於從政者心中，到底有沒有那起碼的「溫度」。人民要求的其實也不多，只要求在上位者，心中少點政治，多點「溫度」，其它的就變得很自然。