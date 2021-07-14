「球哥」朗佐鮑爾(Lonzo Ball)傳言有機會回鍋洛杉磯湖人，儘管可能性看起來不高，美國記者Marc Stein認為湖人的兩個主力球星都是前場球員，他們正在尋找一個後場的playmaker。鮑爾離開湖人之後明顯有所成長，他2020-21球季是以球團選項留隊，現在成為了受限的自由球員。

2019年7月，湖人為了換取「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)，發動與鵜鶘、巫師的三方交易，最後一眉哥從鵜鶘前往湖人，鮑爾則被送往鵜鶘。鮑爾本來就是洛杉磯人（出生於安納罕），2017年被湖人挑中成為選秀榜眼。鮑爾當時表現不佳被賣掉，最糟糕的罰球命中率從44%一路成長到78%，三分外線也上升到38%，場均有14.6分，這才是湖人當初想看到的球哥。

鮑爾是受限的自由球員，只要鵜鶘匹配湖人的開價就可以把他留下，以湖人的薪資空間恐怕也拿不出多少錢搶人。比較可能的選擇是讓鵜鶘與他續簽，然後再用交易把他換過來。

湖人的詹姆斯(LeBron James)、戴維斯兩人占據超過一半的薪資空間，如果鮑爾的身價逼近2000萬美元，扣掉他們3人之後，整個湖人剩餘能夠運用的空間只剩4000多萬美元，這樣就要重組一支冠軍隊恐怕不容易。另一支洛杉磯球隊快艇也用得上鮑爾，但他們目前還沒搞定自家主將里歐納德(Kawhi Leonard)的合約。鮑爾可能的去處還有公牛與尼克。