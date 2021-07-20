戴資穎昨在IG表示「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」。（圖／摘自戴資穎IG）

東奧選手坐經濟艙 蘇貞昌痛心致歉「很不會安排」：最不該的是官員坐商務艙

東奧中華代表隊19日包機飛往日本，羽球世界球后戴資穎在IG限時動態感慨「出發！好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」隨後又爆出下榻飯店是3星級，引起輿論譁然。前國民黨立委陳學聖更指出，蔡政府對體育署的改革，只是又一場政治鬥爭，徒令選手受害，他更呼籲蔡政府應好好解釋體育改革問題。

陳學聖今(20日)在臉書上表示，「奧運選手包機出包，一點都不意外！」，因為戴資穎天后的發聲，才能揭發選手坐經濟艙真相，也才能讓總統、院長、部長、署長等等，一路道歉到底。

不過，陳學聖指出，這只是表象，蔡英文上任後，雖大聲疾呼說要善待選手，要力改體壇積弊，可是體育署長卻如走馬燈的換，還經常出缺時找不到人，必須代理，就清楚民進黨政府到底有沒有真心要對待體育界，例如回鍋的林德福署長，應該算老馬識途，熟門熟路，上任時充滿雄心壯志，還訂了許多長遠大計劃，結果臨時被換，自己都還不知道，行政院一時找不到人，只好找副手；高俊雄也如此，以借調期滿走人，由教育部次長暫代。

陳學聖直言，署長三日京兆，還沒坐熱就要換人，怎麼帶得動體育界？特別是蔡英文上任後，對外說是要整頓體育界萬年派閥單項委員會，亂揮大刀，搞得體育界烏煙瘴氣，選手被迫選邊對立，結果狂風暴雨過後，不少選手像落葉般掉落滿地，情況有改善嗎？只是一些重要委員會換了傾綠的主事者，根本就是搞一場政治鬥爭，受傷害的還是選手。

陳學聖認為，坐經濟艙、商務艙相較起來，事小，體育界的病厄，蔡英文政府才應該好好來給大家一個解釋。