統一獅隊陳傑憲（右）敲出本季第2轟。（中職提供）

統一獅隊20是作客「花果山」，靠著先發投手猛威爾7局無失分好投領軍，助隊以4比1擊敗樂天桃猿，也將領先優勢再擴大至0.5場勝場差。

獅隊賽前僅以些微勝率領先中信兄弟，此役獅隊推出猛威爾搶勝，獅隊前3局從猿隊先發投手猛快手中攻下4分奠定勝基，包含陳傑憲3局上的陽春炮助拳，有了隊友火力支援，猛威爾最終繳出7局無失分好投，奪下本季第3勝。

獅隊總教練林岳平賽後直誇讚猛威爾的表現，「他今天表現相當突出，延賽這段時間充分準備，經過這2個月調整，比較像原本猛威爾的型態，變化球可以取得好球、讓打者打成無效滾地球，造成對手出局。」

猛威爾也十分開心中職能夠重啟賽事，今天能夠奪勝他歸功於隊友幫忙，「他們在守備真的幫了很多忙，壘上有人有危機時，隊友適時跳出來拉了我一把，不只是守備，打擊也是幫了大忙。」

不過獅隊在9局下依照過往推出守護神陳韻文，但他一上場就先保送林泓育，再被陳俊秀敲安，形成一、二壘有人，無人出局維基，「餅總」坦言，陳韻文投球過程確實不是很順，都是壞球走在前面，球數領先時球又太甜，給自己製造不少危機，「但好在他還是有辦法化解危機的投手，很高興他可以用自己的能力把勝力守下來。」