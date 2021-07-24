富邦悍將24日以12比7擊敗統一獅，其中高國輝單場3安中包含2發全壘打，也讓他以7轟躍居全壘打王，能敲出單場雙響炮秘密武器就是「黑豆」葉竹軒借他的「第三手」球棒。

高國輝復賽後打擊狀況不錯，6場比賽中只有1場沒有安打，今天更是繳出5打數3安打、4打點、3得分的成績。他表示，延賽期間自己正好因傷下二軍，利用那段時間加強練習，也稍微修正球季前段的問題。

此役敲出2發全壘打，目前高國輝以7轟暫居全壘打王寶座，對問到是否會對這個獎項有野心，他笑著說：「今天打2支我也有點意外，這禮拜我已經打斷4支球棒了，剛好賽前有機會跟黑豆借球棒來打，沒想到還滿順手的。」

高國輝表示，葉竹軒知道自己本週打斷不少球棒，因此主動詢問他要不要使用1支自己比較少用到的球棒，「結果賽後他看到我就一直笑，說『太誇張了』，我就說，可能那支球棒比較適合我吧！」

事實上這支球棒原本的主人是王柏融，後來給了葉竹軒，今天再由高國輝敲出雙響炮。至於要不要把球棒還給「黑豆」？高國輝笑著說：「我明天再問他看看要不要繼續借我打。」

另場在洲際的比賽，中信兄弟推出陣中王牌投手德保拉出戰樂天桃猿，但他僅投4.2局狂失9分，最終兄弟以5比11吞敗，德保拉吞下本季第2敗，接手的官大元1.1局失2分，也中斷連續29.1局無失分的紀錄。