東奧選手坐經濟艙 蘇貞昌痛心致歉「很不會安排」：最不該的是官員坐商務艙

台灣的奧運代表團在昨(19)日正式出發，多位政治人物都對此表達祝福，但在出發後卻因為球后戴資穎的一篇IG貼文，被發現本次奧運代表團的選手竟只能乘坐經濟艙，但隨行的官員卻可以爽坐商務艙，引爆民眾的不滿；對此，作家苦苓就在臉書發文砲轟，這群「來度假的官員」竟然敢跟選手搶商務艙的位子，要他們在回程的時候通通滾去經濟艙！

這次的事件讓苦苓相當不滿，他昨晚在臉書發文表示，這些官員竟敢讓選手坐經濟艙，他們在回程的時候應該要把所有商務艙的座位留給選手坐，其他「長官」通通給我滾去經濟艙！選手們是來比賽的，而你們卻是來度假的，好意思跟人家搶位子嗎？

苦苓更提到日前宅神朱學恒曾送給疾管署的花圈，「爾俸爾祿，民脂民膏」這8個字根本就完美形容這群跟著選手吃香喝辣、東京度假的官員，他們在體育界作威作福慣了，要不是戴資穎以及她的父親，至今還沒有人敢講！

苦苓的說法引發網友討論，更有網友在底下留言直言，給這群官員搭經濟艙回台也太便宜他們，應該每個人發一個救生圈，叫他們自己想辦法游回台灣，好好反省。