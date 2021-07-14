美國總統拜登上周四（9日）簽署一份廣泛性的行政命令，涵蓋72項措施和建議，亦包括企業併購與反壟斷行為，市場揣測是將矛頭指向科技巨頭等企業，有專家指出，亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）和臉書（Facebook）可能將是FTC的調查重點，其中又以臉書被重點關注的風險最大。

《Barron’s》報導，針對拜登9日簽署行政命令中的標準，DA Davidson分析師Tom Forte指出，拜登指示聯邦貿易委員會（FTC）嚴格審查「主導性網路平台」的興起，尤以那些針對潛在的競爭對手、提供免費產品，甚至是收集用戶數據的平台；而這項授權適用於所有交易，包含多年前就完成的併購交易。

Forte評估，亞馬遜、蘋果和臉書都極有可能獲得FTC的調查，其中他點名臉書是最需要擔心的，因為該公司幾乎符合拜登所列的每一項標準。

首先，臉書會將用戶的活動紀錄下來，包括用戶頁面瀏覽歷史紀錄、關注的對象、發表貼文或評論的時間，抑或是用戶所點擊的廣告；其次，臉書還提供給予企業或是用戶各式的免費產品，包含Messenger、Instagram和WhatsApp等應用程式。

最後，臉書也曾收購具有後市前景的競爭對手，較為著名的為2012年以10億美元收購社群平台Instagram、2014年以190億美元收購通訊軟體WhatsApp；臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）在2004年推出臉書後，就開始了他的「交易」之路，僅僅2012年就就完成了16筆的交易。

Forte表示，蘋果相較之下就不太需要擔心，蘋果2014年以30億美元收購Beats為最大的交易之一，但Forte認為目前尚未有證據顯示，政府會針對這筆交易進行審查，或是其他負面的看法；但值得一提的是，蘋果旗下應用程式商店App Store目前也面臨了些麻煩，該公司抽取的高佣金，被多國指控違反競爭法。