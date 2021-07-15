新冠肺炎本土疫情爆發，民進黨民調一直往下跌，但是國民黨的民調卻未能上升，反而是台北市長柯文哲的民調上揚。對此，資深媒體人黃創夏直言，柯文哲現在手上有2024總統大選門票，要拿到600萬票並非不可能，且柯文哲目前最大的優勢是：國民黨真的太弱了！

黃創夏今（15日）臉書發文指出，隨著疫情一度擴大與經濟衝擊傷害逐漸浮現，民進黨的支持度大幅下降，國民黨在無能領導之下，毫無起色，且現在柯文哲手上早就有2024總統大選門票，柯若要在2024拿到「600萬票」以上，並非不可能，甚至可以和國民黨討價還價，「成事可能不足，敗事可有餘的很！」

黃創夏直言，這些就是柯文哲的機會，不滿民進黨又看不起國民黨的「無主物」版圖即將更快速擴大，柯文哲只要積極搶占版面，不管是「正面」或是「負面」聲量，都不重要，幾個月之後，「細節」都將逐漸在廣大民眾記憶中模糊，但柯是「反綠總舵主」的印象反而根深柢固，隨時可以取國民黨而代之。

針對柯文哲近來聲望看漲，《中國時報》昨社論評析，疫情肆虐，蔡政府防疫失措，衝擊人民對政黨的認同；據台灣民意基金會最新民調顯示，民進黨獲得28.2%民眾認同，創下兩年半來最低紀錄，支持者流失近300萬人；國民黨獲18.9%認同，不動如山；民眾黨因柯文哲的表現而聲勢看漲，獲15.6%支持，但柯文哲一個人就能使國民黨邊緣化嗎？國民黨除了在中央有近40席立委外，地方上更有占多數的14席縣市長，何況在藍營執政的現有地方政權中，的確不乏表現優異、備受民意讚賞的縣市長，這又豈是柯文哲和民眾黨能一舉蓋過的。