遠東集團旗下化工廠東聯（1710）15日召開股東會，董事長徐旭東談及對國內景氣看法表示，台灣的經濟狀況滿好的。製造業表現一直都不差，沒有受到太大影響；零售業、服務業雖然最近受到疫情打擊不小，但上半年沒買的東西，下半年會買 ，看好疫情解封後的消費反彈。整體大環境來看，「錢太多了！」，而疫情也會加速企業轉型。

此外，對於國際經濟看法，徐旭東指出，歐美因疫苗施打普及陸續解封，對全球經濟是有幫助的，但歐、美各自有各自的問題。例如美國啟動一系列「美國製造」政策，短期對美國是好事；但若以長期、全球角度來看，對整個供應鏈就不一定是好現象。

歐洲現階段就是英國脫歐的問題要先解決，畢竟英國占歐盟經濟比重高達20～25％。英國退出後，歐洲在成長步伐上可能遜於美國和亞洲。

遠東集團旗下版圖橫跨紡織、水泥、航運、化工、百貨、飯店、電信等不同領域，對景氣看法具有指標性。

徐旭東認為，國內經濟蠻好的，雖然近期零售業、服務業受疫情影響，但下半年這兩個產業表現一定會好，加上無法出國旅行，上半年沒買的東西，下半年會開始補買。疫情加速企業轉型也是重要觀察趨勢。

徐旭東說，東聯長期朝利基型的特用化學市場轉型發展，第二波特化材料建廠計畫預計明年投產，產品項目包括聚醚胺和乙二胺系列等。東聯已不是單純的EG（乙二醇）公司，而是「Multi product」（多元產品）的公司。

對於歐美等國際經濟看法，徐旭東指出，歐美因疫苗施打普及陸續解封，對全球經濟是有幫助的；但歐、美各自有各自的問題。

例如，美國開始啟動一系列「美國製造」政策，要把工廠拉回美國，台積電就被要求到美國設廠，短期來看對美國是好事；但若以長期、全球角度來看，對整個供應鏈就不一定是好現象。會有什麼影響？值得觀察。

歐洲的部分，徐旭東說，現階段就是英國脫歐的問題要先解決，畢竟英國占歐盟經濟比重高達20～25％。英國退出後，歐盟要怎麼走？在成長步伐上可能遜於美國和亞洲。歐盟各國的成長速度與效率都要再觀察。