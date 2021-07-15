國巨(2327)集團今天宣布新任財務長，由熟悉金融資本市場運作及全球科技產業脈動的陳彥松出任。
國巨新任財務長陳彥松畢業於台灣大學經濟系，並取得美國賓州大學華頓商學院(Wharton School)MBA碩士學位，國巨表示，陳彥松在科技業及金融業具有豐富經歷，在加入國巨前，先後擔任過KHL Capital董事總經理、富邦金控財務長、奇美電(後更名為群創光電)財務長、元太科技財務長及台積電財務經理，熟悉金融資本市場運作及全球科技產業脈動。
國巨第2季合併營收為277.24億元，較上季增加16.8%，較去年同期增加105.9%，累計前6月合併營收為514.68億元，年成長119.14%。
近期智慧型手機及NB終端應用傳雜音，國巨因車用、工業、醫療及資料庫中心等高階產品比重拉升，營運已不同於往年季節性營收表現，不僅第2季營運表現不俗，第3季及下半年營運亦可望維持高檔。
展望下半年，陳泰銘表示，目前客戶庫存水位很健康，訂單需求維持不錯，B/B值亦持續在高檔，產品稼動率均在90%以上，第3季可望有不錯的動能。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。