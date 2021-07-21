台灣國家隊前進東京奧運拚搏，卻傳出選手坐經濟艙、住三星房，領隊官員坐商務艙、住四星房差別待遇，這番「寒酸」話傳回台灣，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌為四年前承諾「選手坐商務艙」食言而肥表達歉意。

台灣官場官大座位大、享受大的高傲心態，令國人為台灣國家隊的委屈感到不捨，原本以為這事情是非黑白，隨著高層認錯，理應不分藍綠就此論定，沒想到親綠媒體與支持者又轉移焦點，把問題導向體育界多由國民黨把持、抗拒改革……5年來，蔡總統蹭多少「台灣國家隊」之光，眼前最重要的奪牌時刻，還不忘拉國民黨出來背黑鍋，只證明民進黨政府「承諾超過能力太多」，實在太不長進了！

台灣國家隊的委屈不只這一樁。幾天前陳時中回應「民間」捐購疫苗，才說「台灣有5000萬劑疫苗夠了」「太多會困擾」；沒想到幾天後，被小英總統拉出來斗內500萬劑BNT疫苗的台積電，再被小英總統請出創辦人張忠謀在APEC向各國領袖說「我們仍然需要更多數量的疫苗，而且需要儘快取得」。

台積電是台灣國家隊、是護國神山，張忠謀是德高望重的晶片教父，只有強國們來求他給晶片，何曾需要他頂著「逆時中」向各國低聲下氣求疫苗？台灣「民間」買得起疫苗，別搞成台灣國家隊幫「政府」哭窮！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※