台灣透過史上最冷清的奧運，迎來了偉大的精神勝利。

NHK電視台主播介紹中華台北代表隊進場時，直接稱呼「台灣」，南韓《MBC》主播也介紹「台灣選手進場」，轉播畫面還附註台灣「半導體與觀光業發達」。網友又感動又阿Q：台灣必也正名乎的工作，感謝日韓幫我們完成！

蔡英文在臉書上撰文，「謝謝主辦國日本將一切化為可能」。獨派大老辜寬敏加碼演出，樂見日本方面在國際場合以「台灣」作為對我國之正式名稱，並期待日台間能進一步建立正式外交關係，讓兩國關係正常化。蔡英文和辜寬敏心裡何嘗不明白，世界上，沒有一個國家可以將一切化為可能。至少，日本就無法將全球新冠疫情清零，好好辦一次正常的奧運。

精神勝利、自我安慰的阿Q心態，常常是一體的兩面。曾經掌著中華民國旗幟進入慕尼黑奧運場館的紀政，2018年推動東奧正名公投，假如公投順利通過，國際奧會順水推舟地將「台灣」進化成了國際間熟知的「中國・台灣」，進場順序緊接在「中國・香港」和「中國・澳門」之後，不知能否滿足台灣正名的願望？

這屆奧運在疫情依然嚴峻時舉行，電視轉播搭配介紹各國新冠肺炎確診和死亡人數的最新統計，提醒世人重視健康和運動，或許是個好主意。當然，若是NHK介紹台灣代表隊時，提及日本捐贈334萬劑AZ疫苗協助台灣防疫，台灣網友怕是要化阿Q為暴怒了！

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