上周我們聊到大型權值股除了財報面與基本面，很多投資朋友也習慣用本益比來看股票，不過大型權值股短線動向會不會漲，大部分取決於法人有沒有重回買方，當然，這也適用於最近震盪不斷的航運股以及鋼鐵類股。

首先分享一個投資觀念，一個行業的未來景氣，與股價不一定有直接關係，反而大部分取決於資金流狀態。

舉例來說，國巨（2327）在二○一八年第一季時，法人預估本益比為二十． 二，但實際上近四季的本益比已來到二十六．七，股價從第一季的五百多元，仍一路漲到第二季一千一百多元的價位；後來股價跌破月線後持續破底，本益比來到個位數，依舊從四百五十元跌到兩百四十五元附近才又慢慢回升。因此，在不搭配技術面的情況下，光用財報表現想找出好的進出場點，對一般投資人來說實在困難重重。

我們常說，行業未來才是股價表現的重點，但像電子類股，競爭與產業變化頗大，阿水曾在竹科打滾近十年，雖然廠商與科技廠都待過，還是覺得隔行如隔山。投資人面對一千七百多檔的台股，又怎麼有辦法深研產業未來性呢？

除了量價關係很重要外，投資人還可專注法人的真金白銀流動方向，雖然不是完全神準的萬靈丹，但如果把短中長期的資金變化做出整理，反而有機會找到，法人偷偷買、股價小走強、但市場還沒有太多人在聊的類股。此挖寶方式可以省下不少時間。

上一周三大法人在上市類股中，一共買超四百二十四．五五億元，其中外資（不含外資自營商）買超四百七十八．三四億元，自營買超二十三．三八億元，投信則賣超了七十七．一六億元。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

目前來到台股期權結算周，行情的轉折與幅度會比較大，阿水還是會以月線做為防守點。最後提醒，近來台股當沖熱度高，阿水還是建議，選股做波段，會比較能找出投資方向。

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