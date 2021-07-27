美股連續走高，尤其是科技股為主的NASDAQ指數創下新高，激勵電子人氣回溫，成交比重回到5成以上，雖然電子股指數僅在平盤附近游走，不過，主要是佔權值的大型股較弱勢，但中小型股如LED、IC設計、太陽能、主機板、二線被動元件等相對強勢；這是法人股偏弱、市場股偏強的結構。

目前台股進入資金移轉的加速期，傳產、尤其是航運股的反彈力道越來越弱，說明想在傳產族搶短的買盤開始縮手，當傳產股的投機力降溫，就有助於電子股的投機力升溫，雖然電子股表面看起來弱勢，那是因為權值股被打壓的關係，因為權值股係由外資法人控盤，心態較為偏空，但不影響小型股的活力。

整體分析，由於大型股有外資法人調節干擾，近期台股將在月線之下、季線之上嘗試落底，因為外資心態較為保守，導致大型股賣壓會比較重，而現階段龍頭股多有法人在裡面，主力資金會避開一線股、主攻二線股，因此，選股盡量以「業績成長力強」且非法人股為主。(倫元投顧提供)