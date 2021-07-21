高盛證券指出，國巨（2327）受惠定價環境健康、產能利用率穩健，毛利率強勁擴張將是市場驚喜來源，研判第二季財報會讓市場耳目一新，給予「買進」投資評等，並將推測合理股價拉升至840元，僅次於摩根大通證券的880元。

台股連日回檔，航運族群雖是重災區，但航運三雄都占權值，連帶拖累台股投資氣氛，此時逆向竄起的主流電子股，格外吸引市場青睞。

將時間拉長，則國巨利多題材更豐，高盛分成三大領域說明：一、汽車晶片供應短缺可能開始緩解，車用電子、電動車下半年起需求增溫，因車用已成為國巨目前第二大的終端應用市場（首季營收占比20％），當車用與電動車需求未來幾個月至幾季期間重燃熱度，不只提供國巨股價上攻動力，亦能維繫MLCC、晶片電阻、鉭質電容的需求。

二、在電競PC與筆電季節性需求外，智慧機受惠蘋果、Android陣營動能可望自第三季起回升，將使國巨的產能相當緊張，MLCC與晶片電阻產能利用率達九成以上，鉭質電容產能利用率滿載。三、來自毛利較高的鉭質電容貢獻度提升，優化國巨產品組合，同時，在5G、電動車、車用需求推升下，MLCC與晶片電阻漲勢健康。

外資預期，國巨2021年每股純益將大增七成以上，來到47.87元，2022、2023年分別跳增至61.56與71.95元，強勁動能不見放緩。