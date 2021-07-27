匯豐證券開啟電子高價股嘉澤（3533）基本面研究，看好受惠主要客戶CPU升級，有助嘉澤迎來獲利揚升循環，給予「買進」投資評等與760元股價預期，超越花旗環球的742元，居外資圈最高。

匯豐證券認為，嘉澤身為全球前三大CPU插槽（sockets）供應商，同時製造記憶體、其他零組件與主板的連接器，這是非常利基、但又無所不在的產業，且隨需求不斷上升，以及設計變得愈來愈複雜，嘉澤掌握更多成長動能來源。

匯豐看好，基於英特爾、超微（AMD）升級CPU，嘉澤桌機與伺服器socket的混合單位售價2022年將上漲16～28％，帶動獲利進入上升循環。

進一步剖析嘉澤在伺服器業務上的表現，得益於市占率提高、sockets價格上漲，以及連接器的內含價值提升，匯豐看好，伺服器業務對嘉澤營收占比將從2021年的27％，進步至2022年的31％，2023年再升至36％。另外，嘉澤2021～2023年伺服器socket出貨年複合成長率將達16％，高於同期間伺服器出貨量的11％。