南亞27日舉行股東會，董事長吳嘉昭表示，去年碰上新冠疫情和美中貿易衝突兩大黑天鵝，但公司積極調適，尋找新商機；去年獲利成長11.4％，為台塑四寶唯一去年獲利逆襲公司。今年情況會比去年更樂觀，上半年獲利已超越去年獲利總和，寫歷史同期新高，EPS 5.13元。

吳嘉昭說，第三季為電子業旺季，加上解封後需求及持續性的缺料危機，看好下半年電子產品獲利將優於化工產品。過去南亞最佳獲利成績落在2007年，EPS 7.75元；伴隨旺季、新產貢獻兩大助力，有信心今年可以跨越，甚至力拚第三季就要跨越，改寫獲利歷史新高紀錄。

南亞上半年台灣、大陸銅箔、銅箔基板、玻纖布、環氧樹脂等電子材料及ABF載板等電子產品皆全能生產，加上新港銅箔四廠、昆山ABF新擴建產能適時開出，且銅箔基板亦積極進行製程去瓶頸提升產能，配合市場強勁的需求，帶動營收、獲利能量滿滿。

吳嘉昭指出，下半年歐美疫情趨緩，逐步解封，經濟活動增溫，且宅經濟、新能源車、風電、5G、AI等應用持續熱絡，加上第三季為傳統旺季，電子材料、電路板等供給仍延續上半年缺料狀態，營運展望相當樂觀。

其中，新港銅箔新廠投產，七月產量1300噸（產能利用率86.7％），配合汽車用鋰電銅箔認証及後段處理機進度，今年12月可達1500噸／月全能生產，新產能投入有助於調增外售量，增加營收。後續視市場供需狀況，將會有提高產能計劃。

此外，據中國化纖網報導，大陸聚酯產能利用率自2020年6月起維持九成以上（2021年1、2月受春節假期影響除外），市況良好；第三季為聚酯產業傳統旺季，可望啟動EG備貨需求。至於上半年獲利貢獻相當大的丙二酚，因新增產陸續投產，預期售價下跌，獲利將略低於上半年。整體而言，下半年電子產品獲利將更優於化工產品。