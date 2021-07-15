內政部統計，今年上半年投資詐騙案件2168件，較去年同期增加1054件（＋94.61％），將近倍數成長，多數為透過社群網站或通訊軟體，假借交友散布假投資訊息，吸引被害人投資。內政部提醒，投資應透過合法管道賺取合理利潤，切勿輕信網友來路不明的投資管道，有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線，即時查證。

內政部指出，投資詐騙多透過社群網站或通訊軟體，散播假投資訊息，或結合「假交友」方式，冒用網路高富帥（白富美）照片，於交友軟體結識被害人後，再介紹「高獲利」、「零風險」的假投資內線消息，吸引被害人大筆投資「虛擬貨幣」、「衍生性金融商品（如二元期貨）」或「博弈網站」，並偽造獲利，實際根本未進行投資，並將詐騙贓款轉入人頭帳戶或匯入其他賭客帳戶，層層轉手達到洗錢目的，造成被害人血本無歸，無處追返投資金額。

除投資詐騙外，詐騙集團更透過偽冒銀行的釣魚簡訊，傳送「您的銀行帳戶顯示異常，請立即登入綁定用戶資料」等假訊息，誘使被害人點擊假連結，輸入密碼與驗證碼等，盜取銀行存款，造成被害人財物損失，全球已有澳洲、香港等處民眾受害。

內政部表示，今年初台灣國泰世華、台新等多家銀行亦發生類似案件，警政署刑事警察局於第一時間已展開防制與偵查，從年初的被害52件，降至目前0件。

內政部指出，防制詐欺犯罪為當前施政重點，行政院透過各項跨部會會議，從金融及資通訊管理機制面，研擬相關防詐策略及推動修法，有效防制「虛擬通貨」及「第三方支付虛擬帳號」淪為洗錢管道，並積極防堵非法詐騙網站，以降低假投資等各類詐騙案件數，警政署將持續強力查緝及宣導，以保障國人財產安全。