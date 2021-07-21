比特幣再度跌破3萬美元，但即便價格疲軟不堪，依舊不影響幣圈投資人對它的高度興趣，富達投信一項研究發現，儘管加密貨幣價格波動劇烈，但仍有高達70%的機構投資者預期，在未來投資或買進數位資產。

比特幣自去年起漲後，價格一路水漲船高，於今年4月中觸及約6.5萬美元的歷史新高，然好景不常，受多國監管機構強力鎮壓，價格幾近腰斬，大多於3萬至4萬美元區間震盪起伏，6月一度失守3萬美元，好不容易跌幅收斂，如今再度跌破3萬大關。

《路透》報道，在2020年12月至2021年4月期間，Coalition Greenwich代表富達數字資產對全球1100家機構投資者進行的調查中，超過一半表示他們有數字資產投資。

此外，研究發現，其中大約90%對數位資產投資行為有興趣的人，表示預期其公司將在未來5年內，對加密貨幣領域進行投資；接受調查的對象包含高淨值投資者、家族辦公室、數位和傳統的對沖基金、以及財務顧問。

不過儘管大部分人對加密貨幣感到十分有興趣，但其價格和交易量已經有了顯著下滑，而接受調查的公司亦直言不諱，坦言加密貨幣的價格波動是最大的阻礙，其次，其基本面的價值評估，以及市場操縱的疑慮，進而使人們對加密貨幣的接受度有一定的影響。

截至台北時間23點47分，比特幣下跌819.8美元或2.67%，暫報29851.2美元。