隔夜美股走高，日本股市27日也跟著上漲，並在兩萬八關卡附近游走。早盤收盤時，日經指數收27,932.08點，漲98.79點或0.35%。同時，東證暫收1,934.65點，漲9.03點或0.47%。

東證指數產業中，有色金屬漲幅最大為2.52%。另外，鋼鐵漲1.94%，礦產也漲1.88%。

三井住友DS資產管理認為，美企獲利強，讓市場認為美國景氣復甦正步入正軌。對日本景氣來說也有助益，因此價值型類股正在上漲中。因為日經在兩萬八關卡附近，投資人顯得謹慎，停看聽者居多並沒有追高。

美企財報中，目前看起來，第2季獲利數字大部分都輕易超乎市場預期。

日經指數方面，住友金屬礦業漲4.74%最大，其次是藤倉上漲 4.36%，三井礦業與冶煉也漲3.61%。

樂天集團弱勢表態，股價跌7.62%，因信評業者標普(S&P)認為，樂天手機業務會讓日後財務惡化，因此下修投資評等。