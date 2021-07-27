隔夜美股走高，日本股市27日也跟著上漲，並在兩萬八心理關卡附近游走。最後，日經指數收27,970.22點，漲136.93點或0.49%。同時，東證收1,938.04點，漲12.42點或0.64%。

三井住友DS資產管理認為，美企獲利強，讓市場認為美國景氣復甦正步入正軌。對日本景氣來說也有助益，因此價值型類股正在上漲中。因為日經在兩萬八關卡附近，投資人顯得謹慎，停看聽者居多並沒有追高。

美企財報中，目前看起來，第2季獲利數字大部分都輕易超乎市場預期。

東證指數中，航空業者漲幅3.29%最大，有色金屬漲2.09%其次，再來是鐵礦砂產業漲1.74%。

住友金屬礦業漲4.49%最大，其次是日本水產漲3.96%，全日空也漲3.3%。

樂天集團弱勢表態，股價跌7.31%，因信評業者標普(S&P)認為，樂天手機業務會讓日後財務惡化，因此下修投資評等。