雲林縣口湖鄉宜梧滯洪池因疫情暫停對外開放，口湖遊客中心利用疫情期間著手規畫露營區，宜梧滯洪池生態豐富、占地廣大，非常適合露營，目前已展開露營區規畫，將之合法化，因應疫情過後的暴炸性旅遊。

宜梧滯洪池前身為台糖宜梧農場，因地層下陷加上海水倒灌，導致農場長年積水不退，2013年改建為滯洪池，有效減緩口湖鄉淹水問題，2018年雲林縣政府在此舉辦雲林首屆龍舟賽，打響「海角祕境」名號，成為雲林知名景點之一。

口湖遊客中心表示，宜梧滯洪池位於遊客中心附近，最近因疫情不開放車輛進入，但遊客可把車輛停在周邊停車場再步行到環池步道，不少遊客來此休憩、運動，發現此處非常適合露營，詢問是否可在此露營，未來一旦解封，將邀集親朋友好來露營。

遊客中心指出，繞行滯洪池1周約3.7公里，途中有許多植物、鳥類、昆蟲生態，目前已推出單車之旅，因應眾多露營愛好者的需求，已展開露營區規畫，未來還可結合四湖鄉三條崙海水浴場、箔仔寮好神氣彩繪村，3個景點連成1線，發展雲林沿海休閒旅遊產業。