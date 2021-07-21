雲林縣麥寮鄉許厝寮漁產品直銷中心，由台塑六輕出資興建，2004年啟用營運不到1個月，即因地點偏遠乏人問津，閒置至今已17年，地方生態團體配合雲林縣政府、第4河川局的濁水溪出海口生態區創生計畫，準備將漁產品直銷中心活化為生態導覽中心。

麥寮地區漁民因台塑六輕北堤處漁船無處停泊，要求設置簡易碼頭，經漁業署補助興建許厝寮簡易碼頭，六輕則出資在碼頭旁興建漁產品直銷中心，方便魚獲就近拍賣交易，同時發展觀光休閒漁業，卻因地點偏遠無法吸引人潮閒置至今。

麥寮鄉麥仔簝文化協會負責人吳明宜表示，濁水溪出海口生態豐富，在雲林縣政府、第4河川局規畫下，著手打造濁水溪出海口成為環境教育場域，目前已在出海口南岸規畫1400多公頃生態區，閒置的漁產品直銷中心正好可活化成為生態導覽中心，提供旅遊資訊與導覽服務。

吳明宜說，台塑六輕最近針對生態保育與地方合作，打造企業形象，包括提供濁水溪揚塵水覆蓋的水井抽水電費、與地方共同淨灘，未來濁水溪出海口生態區需要大量志工，將邀請六輕員工加入，創造雙贏。

雲林縣政府計畫處處長李明岳指出，漁產品直銷中心啟用後交由雲林區漁會管理，因沒有攤商進駐而閒置，目前做為漁具暫時堆放處，相當可惜，未來將協助麥仔簝文化協會向區漁會承租。

李明岳進一步說明，濁水溪出海口生態區是雲林地方創生的指標之一，此處原本是造成揚塵的沙地，經縣府、第4河川局與生態團體共同努力，不僅揚塵防制有成，還將轉型為生態區教育場域，連同漁產品直銷中心的活化，可說是一舉三得。