桃園市八德區今日中午一處公寓失火，屋內一名30餘歲男性在睡夢中被消防局協助裝設的住宅用火災警報器的警報音驚醒，及時逃生，所幸沒有任何人員傷亡。

桃園市政府消防局接獲報案，派遣大湳分隊各式救災車輛4車12人，趕赴現場救災，到場發現疑似為民眾爐火未關閉，導致所烹煮物品及抽油煙機有燒損狀況，火勢也立即控制。屋主葉男說，他當時正在房間內關門睡覺，完全沒發現有煙及燒焦的味道，後來是聽到住警器高分貝的緊報音才起床查看，發現屋內都是煙，趕緊開門離開。

分隊長張宏暐表示，在許多災案中，常見透天住宅或五樓以下老舊公寓因未裝設住警器而導致傷亡，安裝住警器可在火災發生時發揮「及早偵知、及早反應、及早逃生」的3大功效，挽救寶貴性命，此外，也建議已經申請公費推廣住警器的住戶，可再至各大賣場百貨購買住宅用火災警報器，1室1顆住警器，更可全面的保障自己生命財產安全。