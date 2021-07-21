龜山消防分隊防颱整備。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

大湳消防分隊防颱整備。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

大林消防分隊防颱整備。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

「烟花颱風」即將來襲，恐對北台灣帶來風雨，近期致力防疫工作的消防局，提前整裝戒備，桃園市第一消防大隊各分隊今全面檢驗器材與設備，並掌握轄內容易淹水區域及路線，也呼籲民眾加強疏通排水、固定招牌和玻璃窗戶等易碎品，多一分準備、多一分保障。

「烟花颱風」為今年第6號颱風，目前位於台灣東邊海面上，氣象局表示，目前颱風移動速度緩慢、外圍環流大，恐對台灣造成顯著的影響。

最近適逢防疫期間，消防同仁無不專心致力於防疫工作，為保障出勤人員避免成為疫情破口，桃園創先例祭出載到確診者休5天、獎5000的鼓勵措施，因此也讓部分民眾擔心出勤速度是否受影響。

桃園市消防第一大隊長賴志忠表示，救災救護勤務本就該即早防範、做好準備，以縮短救災出勤反應時間，如今進入颱風季節，特別是第7號颱風的形成，可能伴隨「藤原效應」而漸行漸近，更提升桃園市被暴風圈覆蓋的風險，已督促第一大隊所屬分隊，除了提前做好防颱整備之外，相關應勤器材與設備也要保持最佳狀態，而對於轄內容易淹水區域及路線應該確實掌握，提高警覺以應對風災產生的損害。

賴志忠表示，依目前颱風路徑研判，對北台灣縣市影響較大，不排除有直撲的可能性，因此消防同仁更需要整裝待命、及時應變，降低強風大雨所造成的災害。

消防局局長謝呂泉提醒，疫情期間民眾減少外出機會，應保留時間整備風災應變所需物資，並加強疏通住家周圍排水設施阻塞之處，強化固定營業處所的廣告招牌，避免颱風導致設施掉落而砸傷路人，呼籲民眾，因應颱風來襲，多一分準備、多一分保障。