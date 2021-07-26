為促進與友好國家「索馬利蘭共和國」的實質關係，嘉義縣消防局將1輛整新過的小型消防水車援贈給索國，今26日舉辦援贈儀式。（呂妍庭攝）

為促進與友好國家「索馬利蘭共和國」的實質關係，嘉義縣消防局將1輛整新過的小型消防水車援贈給索國，今26日舉辦援贈儀式。（呂妍庭攝）

援贈儀式結束後，小型水箱車直接裝櫃送往索馬利蘭，預計9月初抵達索馬利蘭共和國當地。（呂妍庭攝）

為促進與友好國家「索馬利蘭共和國」的實質關係，嘉義縣消防局將1輛整新過的小型消防水車援贈給索國，今26日舉辦援贈儀式，嘉義縣長翁章梁強調國與國就是要互相幫忙，相信這台水箱車可以提升索馬利蘭當地的救災能力，索馬利蘭共和國駐台代表穆姆德感謝嘉義縣政府的援贈，有助當地火災預防、搶救能力增長。

救災無國界，台灣以「Taiwn Can Help」援助各國，許多國家也樂於幫助台灣，嘉縣消防局通盤檢討全局各式車輛後，進一步了解外交部的「運用我中央各部會與地方政府資源增強對邦交國援助案」，決定檢整1輛小型水箱車輛，與外交部合作將該消防車輛援贈「索馬利蘭共和國」，並於今天援贈儀式結束後，直接裝櫃送往索馬利蘭，預計9月初抵達當地。

消防局指出，此台小型消防車車上配有4支消防瞄子及16條消防水帶，服務17年，已執行過多次重大火災及各種特殊災害勤務，因消防局陸續增購符合現行複合型災害所需消防救災車輛，經多方研議，且在縣長翁章梁支持下，將該消防車輛援贈他國，以增強所需國家救災戰力。