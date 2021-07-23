前國安會秘書長邱義仁、美國亞太事務協調官坎貝爾接連表示美國不支持台獨，立法院長游錫堃今投書媒體指出，「國家正常化」工程尚在打底，台美建交若能成功，必能迅速獲得更多民主國家與台灣建立外交關係，屆時台灣正名、制憲、入聯的目標便能水到渠成，「正常國家在入聯，入聯就是出頭天。」

前國安會秘書長邱義仁日前指出，台獨不是台灣人自己可以決定，美國也不贊成。美國亞太事務協調官坎貝爾也表示，美國支持與台灣之間強而有力的非官方關係，但不支持獨立。

面對台灣定位論，游錫堃今投書媒體表示，2007年他於民進黨黨主席任內積極推動「正常國家決議文」，爾後「正常國家」漸成台灣願景。而國家正常化是一個涵蓋政、經、文、教等各層面的巨大工程，既是全面的、點滴累積，2016年迄今，蔡政府的國家正常化腳步從未停歇。

游錫堃投書指出，對內，蔡政府已完成年金改革、國安五法、反滲透法、國家語言法，也積極進行轉型正義、處理不當黨產等。對外，在索馬利蘭、立陶宛等國以台灣之名設處，美、日駐處正名，外交關係大幅提升，兩國積極助我疫苗、協助台海和平穩定，亦經常於行動上有意無意間以國家規格待我。

游錫堃投書表示，他就任立法院長後推動「國家正常化」毫不懈怠，除於立法院創立「國際事務小組」協助立委推動國會外交，他個人則積極倡議海內外台僑力促「台美建交」。去年就任之初，也親向向當時的AIT處長酈英傑建議，請美國政府慎重考慮外交承認台灣。

游錫堃投書說，國家正常化工程尚在打底，速度遲緩，但從未停歇。隨著國際情勢改變，台美建交若能成功，相信就能迅速獲得更多民主國家與台灣建立外交關係，屆時，台灣正名、制憲、入聯的目標便能水到渠成，這就是他多年前說過的「正常國家在入聯，入聯就是出頭天。」