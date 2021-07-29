美股周三漲跌互見，昨日帶量下殺的台股今（29）日在權值股回神下反彈，加權指數以上漲81.36點的17216.58點開出後震盪走升、站回季線關卡，隨後在電子及航運股領軍下漲勢擴大至逾150點，向上挑戰5日線反壓。

截至11點40分，加權指數上漲178.13點、為17313.35點，早盤最高上漲189.71點、觸及17324.93點，成交量估萎縮至約4500億元。櫃買指數以上漲0.28點開出後同步勁揚，截至11點40分上漲3.2點、為218.08點，最高上漲3.31點至218.19點。

盤面各類股紅光滿面，由航運股揚帆反彈逾4.5％、玻陶勁揚逾4％領軍，貿易百貨漲逾3％、造紙漲逾2.5％、鋼鐵股漲逾2％居次。成交量最大的電子股漲近1％，金融股小漲約0.2％穩盤，汽車股及一度小跌的觀光亦持穩盤上。

權值股今日表現普遍強勁，以萬海(2615)飆升逾6.5％最強，長榮(2603)及聯電(2303)勁揚逾5％居次，聯發科(2454)漲逾3％、中鋼(2002)漲近2.5％，日月光投控(3711)及統一(1216)亦漲逾1％。台積電(2330)持穩盤上，僅台塑化(6505)小跌約0.5％較弱。

投顧法人認為，美國聯準會對貨幣政策按兵不動，本周聚焦企業財報的每股可望維持穩定多頭格局，近期修正達千點的台股待籌碼整理乾淨後有望再度回升，預期近期可望在16800～17200點的半年線及季線區間震盪，月線將遭逢較大反壓，可利用震盪汰弱換強。