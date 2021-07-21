除面對鄭州暴雨災情，大陸水利部21日表示，在指導河南省水利廳做好暴雨洪水防範工作的同時，緊急部署南水北調中線工程建管局要做好各項應對準備，預計未來3天，受冷暖空氣、颱風影響，大陸華北南部、黃淮西北部、華南南部、江南東部、雲南南部等地將有大到暴雨，其中河北南部、河南北部、山西東南部、廣東西南部、廣西東南部等地的部分地區也將有大暴雨與局部特大暴雨。

根據中經網報導，屆時預計包含海河流域漳衛河、子牙河、大清河，黃河中游伊洛河、沁河、汾河，淮河流域洪汝河、沙潁河，珠江流域桂南沿海、粵西沿海等河流將出現明顯漲水過程。暴雨區內的部分中小河流可能發生超警以上洪水，同時受上游來水影響，嫩江中下游部分幹流和松花江上游肇源江段將超警。

大陸水利部官網指出，7月17日以來，華北、黃淮西部、江南中北部、西南東南部及湖北東部、內蒙古東北部、黑龍江西北部等地降了大到暴雨。其中河南中部北部、河北南部、山西南部等地部分地區降了暴雨到大暴雨，局部降了特大暴雨，累積最大點雨量河南鄭州尖崗884毫米。

而全大陸14個省份的46條河流發生超警以上洪水，最大超警幅度0.01至2.50公尺，其中有7條超保證、4條超歷史，加上第7號颱風「查帕卡」20日晚間9點50分在廣東陽江沿海登陸，登陸時中心附近最大風力12級，目前粵桂沿海江河水勢平穩。