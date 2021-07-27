全台灣約僅剩500隻的東方草鴞棲地恐被破壞！科技部南科管理局今天送審「南部科學園區橋頭園區開發計畫環境影響評估報告書」，其中涉及破壞東方草鴞的棲地，雖然南科管理局提及將設置生態廊道，遭環委批評，所謂的生態廊道僅是路邊的行道樹，旁邊仍是水泥、草鴞難以通行，「很危險」，最後仍通過環評專案小組審查，但要求開發單位應說明保育計畫。

也有環委也提及，生態與科技共存的機會已經到了，如果有一天南科國外參訪的專家學者不是帶他去看廠房，而是去看草鴞復育的整體計劃，南科由草鴞來代言，如果可以做到生態補償、就近復育是國際盃重要亮點，必要時請專家學者建議，讓高科技與生態獲得平衡。

開發單位報告時指出，評估擴大保育類物種（如東方草鴞）保育區面積以及異地補償可行性建構公園生態廊道，包括從北到南皆規劃綠地公園，並由行道樹串接著中央公園，而由於高雄園區有草鴞築巢紀錄，將擴大異地補償面積達20公頃。

高雄市野鳥學會總事事林昆海說，未來如果因應橋科鄰近的中崎有機農業區被遷徒後，鄰近恐僅剩慣型農業，加上設計的生態廊道無法達到效益，呼籲開發單位應優先研議在地復育，而不要考量異地復育。

專案小組要求，說明東方草鴞保育計畫以及保育目標，東方草鴞保育計畫應納入相關專家學者及保育主管機關意見，承諾不改變異地補償區域地形地貌，並研訂監測計畫。